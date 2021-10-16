Формула-1 опубликовала календарь на 2022 год

В новом сезоне в чемпионате будет рекордное количество гонок - 23 Гран-при. В сезоне 2021 года календарь насчитывает 22 гонки, сообщает УНИАН.

Сезон стартует 18 марта в Бахрейне и продлится до 20 ноября, когда состоится Гран-при Абу-Даби.

В чемпионате дебютирует Гран-при Майами. У США, как и у Италии, будет сразу два этапа.

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Формула-1: результаты сезона-2021