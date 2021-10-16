Россия предупреждает Европу о повторении энергокризиса

Энергокризис, случившийся в Европе нынешней осенью, может повториться и в будущем, предупредил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает Интерфакс.

"Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву .

Как подчеркнул вице-премьер, "сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать".

Он отметил, что европейские политики не хотят признавать своих ошибок, сделав ставку на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок. Они заявляют, что мы еще больше, но это вызывает удивление у профессионалов", - заметил Новак .

Вице-премьер напомнил, что в РФ тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. По его словам, в том числе, это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период.

"Это связано, в том числе, и с климатической ситуацией, потому что, маловодность, гидроэлектростанции меньше вырабатывают. Ну, и, конечно же, это последствия прошедшей длительной и холодной зимы, потому что мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объем, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища", - сказал он .

В то же время Россия готова обеспечить дополнительные поставки газа в Европу, но заявок от потребителей нет.