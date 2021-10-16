Элина Свитолина похвасталась новым автомобилем

Элина Свитолина похвасталась новым автомобилем

Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась своим новым автомобилем, сообщает УНИАН.

Фото внедорожника украинка выложила в Instagram-stories.

Теннисистка вернулась в Европу после выступлений в США и обзавелась Mercedes-Benz класса G.

"Мой новый зверь", - подписала фото Свитолина.

Отметим, что цена на такое авто стартует от 160 тысяч долларов (больше 4 миллионов гривен).

фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina

фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина: результаты в сезоне

  • В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
  • До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.
  • На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
  • Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

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