В Киеве произошло смертельное ДТП: пострадал историк Зинченко

Вчера вечером пьяный водитель в Киеве вызвал смертельное ДТП, во время которого один человек умер, а другой получил повреждения, сообщает Зеркало недели.

Трагедия произошла на проспекте Степана Бандеры. Два мужчины передвигались нерегулярным переходом, когда в них въехал грузовик.

После наезда горе-водитель скрылся. Однако уже на Столичном шоссе был задержан. По данным полиции, в крови виновника трагедии драгер обнаружил 2.68 промилле содержания алкоголя. Полиция уже возбудила уголовное дело - водителю грузовика грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Человек, который пострадал в этой аварии - историк Александр Зинченко. Именно он сообщил о смерти друга - Александра Шибицкого - у себя на странице в Фейсбук.