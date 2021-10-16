В Киеве произошло смертельное ДТП: пострадал историк Зинченко
Вчера вечером пьяный водитель в Киеве вызвал смертельное ДТП, во время которого один человек умер, а другой получил повреждения, сообщает Зеркало недели.
Трагедия произошла на проспекте Степана Бандеры. Два мужчины передвигались нерегулярным переходом, когда в них въехал грузовик.
После наезда горе-водитель скрылся. Однако уже на Столичном шоссе был задержан. По данным полиции, в крови виновника трагедии драгер обнаружил 2.68 промилле содержания алкоголя. Полиция уже возбудила уголовное дело - водителю грузовика грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Человек, который пострадал в этой аварии - историк Александр Зинченко. Именно он сообщил о смерти друга - Александра Шибицкого - у себя на странице в Фейсбук.
"Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я отделался рассечением и легким сотрясением мозга", - сообщил Зинченко.