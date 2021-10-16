В Польше назвали стену на границе "защитой от Лукашенко и Путина"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство стены на границе с Беларусью призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает Польское радио.

"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали" , — сказал глава правительства Польши.

Матеуш Моравецкий также добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также, чтобы помочь мигрантам.