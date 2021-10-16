Ляшко рассказал, как будут проверять соблюдение карантина

В Украине появятся 900 мобильных бригад, которые будут проверять соблюдение карантинных ограничений. Таким образом власти будут бороться с нарушителями масочного режима в общественном транспорте, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". По его словам, в случае нарушения правил украинцам грозит не только разъяснительная беседа, но и административная ответственность.

Глава ведомства рассказал, что 12 октября состоялось совещание, в котором приняли участие представители контролирующих органов – в частности, Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

"Были привлечены главные государственные санврачи как Украины, так и областей" , – отметил он.

"Если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать (ограничения – Ред.), для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности" , – подчеркнул Ляшко.

Министр Ляшко считает, что масочный режим в Украине могут отменить только тогда, когда 70-80% взрослого населения страны пройдет вакцинацию от коронавируса. А пока ведомство этот вопрос не поднимает.