Из-за пандемии пилоты стали чаще ошибаться в воздухе

Пилоты стали чаще допускать ошибки в воздухе из-за большого перерыва в полетах, вызванного пандемией, сообщает Новое время.

По информации Bloomberg, некоторые инциденты, уже зафиксированные в США, потенциально могли привести к авиакатастрофам.

Количество ошибок пилотов в воздухе растет по мере того, как страны начинают открываться, а экипажи возвращаются к работе после долгой паузы из-за пандемии.

Так один пилот, вернувшись к работе после карантин, забыл запустить второй двигатель. Взлет был прерван, но в ином случае ошибка могла обернуться катастрофой.

Другой пилот, вернувшись к полетам после семимесячной паузы, при посадке в последние момент понял, что забыл опустить шасси, и ушел с захода на посадку всего в 240 м от взлетно-посадочной полосы.

Пассажирский самолет, покидая загруженный аэропорт, полетел не в том направлении: этот полет был для капитана воздушного судна первым после перерыва более чем в шесть месяцев, утверждает Bloomberg.

Все эти происшествия произошли в США в последние месяцы, когда пилоты вернулись к работе, отмечает агентство. В каждом случае пилоты ссылались на недостаток практики из-за пандемии.

Пилоты конфиденциально передали информацию о «десятках» подобных ошибок. Данные об инцидентах внесены в базу, собираемую при поддержке Федерального управления гражданской авиации США для выявления угроз безопасности.

Пока что большинство ошибок, допущенных пилотами, были небольшими — например, полет на неверной высоте или с неправильной скоростью, а также руление на земле не по заданным маршрутам, утверждает агентство. Но вызывает беспокойство тот факт, что количество инцидентов, связанных с недостаточной практикой пилотов, увеличилось почти сразу после того, как коммерческие рейсы начали восстанавливаться после карантина.

Некоторые авиакомпании обеспечивают пилотам переподготовку после перерыва, но иные предлагают только «самый минимум» или вообще никаких тренировок, заявил агентству исполнительный вице-президент Международной федерации ассоциаций пилотов авиакомпаний Уве Хартер.

Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта, предвидя риски послепандемийного возвращения к полетам, опубликовали подробные руководства по переподготовке, чтобы помочь авиакомпаниям вернуть в воздух неопытных пилотов.

Однако, никакие учебные занятия, виртуальная теория или практика на симуляторы не могут воспроизвести реальную нагрузку, с которой экипаж сталкивается в кабине. Подготовка не учитывает психологические, эмоциональные и финансовые стрессы, связанные с пандемией, которые испытывают экипажи авиакомпаний.

Кроме того, переподготовка пилотов требует дополнительного финансирования от авиакомпании, который и так потерпели рекордные убытки из-за остановки авиасообщения в связи с пандемией. Таким образом авиакомпании с большим балансами могут позволить себе роскошь справиться с проблемой более эффективно, чем другие.

Несмотря на ошибки, допущенные пилотами после пандемии, регулирующие органы и некоторые из крупнейших авиакомпаний настаивают на том, что риски находятся под контролем.