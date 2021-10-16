В Украине бум на дорогую электронику

В этом году украинцы не экономят на домашних гаджетах: скупают более дорогие и качественные телевизоры, наушники, беспроводные колонки, ноутбуки и мониторы, сообщает UBR.

Прогнозируется, что только в этом году на них потратят свыше 89 млрд грн при общем росте стоимости почти на 20%, сообщается в исследовании компании Euromonitor International. Для сравнения, в прошлом году на всякого рода электронику украинцы потратили порядка 75 млрд грн.

Предпосылкой к данной тенденции в Украине стали удаленная работа и учеба из-за различных ковидных ограничений. Как следствие потребители больше времени проводят дома.

Благодаря этому в особенно выигрышном положении оказались категории ноутбуков, стационарных компьютеров и мониторов. Их также чаще стали использовать в качестве развлечений, поэтому чтобы улучшить свои игровые возможности, украинские пользователи активнее вкладывают средства в более продвинутые модели.

Время, проведенное дома, оказывает положительное влияние и на покупку ЖК-телевизоров, а также более дорогих OLED-телевизоров. Они, в свою очередь, снижают потребность в покупке различной дополнительной электроники, такой как домашний кинотеатр и акустические системы.

Одновременно с этим цифровые часы и различные "умные" гаджеты отвоевали свою долю украинского рынка из-за своей функциональности. А на фоне все большего проникновения смартфонов и их использования для просмотра цифрового контента, свою выгоду среди молодой аудитории успешно извлекают производители беспроводных колонок.

Всеукраинской тенденцией, по данным аналитиков, стала покупка более качественных и современных устройств. Особенно это касается наушников: приличный рост спроса здесь испытывают именно премиум-варианты, которые находят применение как для учебы, так и для досуга.

При этом все еще сохраняется категория покупателей, чувствительной к ценам и с низкой покупательской способностью, но даже они на наушниках и телевизорах с доступом в интернет не экономят – берут в кредит.

В то же время ниша автомобильных девайсов в виде аудиоплееров, а также портативных устройств, таких как электронные книги, всецело уступили свои позиции смартфонам и воспринимаются пользователями как устаревшие технологии.

Эксперты прогнозируют, что средняя цена единицы бытовой электроники в Украине продолжит расти. Главной причиной называют именно рост спроса на товары более высокого качества, поэтому.

Как следует из исследования, расширение категорий товаров притормозилось, поскольку многофункциональность смартфонов помогает заменить ими самые основные опции. Это касается даже планшетов, которые уступают позиции телефонам с большими экранами.

Однако в погоне за функциональностью и ввиду растущей диджитализации, хорошие перспективы в Украине наблюдаются у интеллектуальных наручных устройств, а также беспроводных головных повязок и наушников, с возможностью подключения к смартфонам.