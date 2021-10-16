Украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии

Вступает в силу соглашение, которое предусматривает увеличение безвизового пребывания украинцев в Сербии. Срок разрешенного пребывания составляет до 90 дней в течение 180 дней, сообщает РБК-Украина.

Начиная с 15 октября вступает в силу соглашение между Кабмином Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан.