Тарифы на электроэнергию в Украине вскоре изменятся

В Украине тарифы на первые 250 кВт*час электроэнергии снизили с 1,68 до 1,44 грн только до конца апреля 2022-го. После этого стоимость тока снова могут повысить, сообщает Обозреватель.

По сравнению с 2020-м стоимость электроэнергии в 2021-м снизили: раньше первые 100 кВт*час стоили 90 грн, теперь же за них придется платить уже 144 грн. После отопительного сезона 2021/2022 тарифы могут снова повысить.

Это связано с ростом себестоимости тока. Сейчас экономически обоснованная стоимость электроэнергии уже составляет около 2,4 грн. Более низкие цены для населения приходится компенсировать. А средств на это в бюджете нет.

Уже сейчас только транспортировка электроэнергии стоит около 1 грн за кВт*час. При этом в следующем году себестоимость могут увеличить.

Почему решение о пересмотре тарифов отсрочили?

Решение о подорожании тока уже практически приняли в Кабмине еще в апреле прошлого года. Однако тогда Офис президента Владимира Зеленского вмешался в вопрос. Вместо того, чтобы повышать цены, ограничили прибыль облэнерго.

Однако и это решение временное. Энергетически сети изношены, необходима масштабная модернизация. А на это понадобятся сотни миллиардов гривен. Пока украинцы платят меньше, чем на самом деле стоит ток, средств на ремонты не хватает.

Могут ли не повысить цены в 2022-м?

Такая вероятность также есть. Однако оно будет политическим, а не экономическим. Если же исходить только из расчетов и себестоимости, ток должен быть дороже. Только рыночные тарифы могут позволить создать конкуренцию на рынке.