17 октября: праздник, приметы и что нельзя делать
В воскресенье, 17 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народе нынешняя дата известна как День Ерофея, сообщает Обозреватель.
Свои именины празднуют Дмитрий, Николай, Иаков и Вероника, а по приметам сегодня судят о погоде в ближайшее время. Что можно, а что нельзя делать.
День Ерофея
Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, ученика апостола Павла. Он умер в первом веке мученической смертью от рук язычников.
В старину верили, будто на Ерофея леший в последний раз перед зимой ходит по лесу, хохочет, хлопает в ладоши, плачет и вздыхает до утра, а с пением петухов проваливается под землю, чтобы весной вновь выскочить на поверхность. Поэтому ходить в лес в этот день считалось опасным. Молодежь собиралась на вечерки.
Что нельзя делать 17 октября
Согласно народным поверьям, на Ерофея нельзя ходить в лес, а девушкам и женщинам – заговаривать с незнакомцами, чтобы уберечься от нечистой силы и искушений.
Также не играли свадьбы: говорили, что иначе семейная жизнь не будет счастливой. День в целом считался опасным, наши предки старались не выходить из дома и быть осторожными во всем, особенно на дороге.
Приметы 17 октября
- С Ерофея и зима шубу надевает.
- Свинья солому таскает – к буре.
- Красная заря вечером – будет ветрено.