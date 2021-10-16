17 октября: праздник, приметы и что нельзя делать

В воскресенье, 17 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народе нынешняя дата известна как День Ерофея, сообщает Обозреватель.

Свои именины празднуют Дмитрий, Николай, Иаков и Вероника, а по приметам сегодня судят о погоде в ближайшее время. Что можно, а что нельзя делать.

День Ерофея

Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, ученика апостола Павла. Он умер в первом веке мученической смертью от рук язычников.

В старину верили, будто на Ерофея леший в последний раз перед зимой ходит по лесу, хохочет, хлопает в ладоши, плачет и вздыхает до утра, а с пением петухов проваливается под землю, чтобы весной вновь выскочить на поверхность. Поэтому ходить в лес в этот день считалось опасным. Молодежь собиралась на вечерки.

Священномученик Иерофей Афинский был учеником апостола Павла. Источник: dimitri.moseparh.ru

Что нельзя делать 17 октября

Согласно народным поверьям, на Ерофея нельзя ходить в лес, а девушкам и женщинам – заговаривать с незнакомцами, чтобы уберечься от нечистой силы и искушений.

Также не играли свадьбы: говорили, что иначе семейная жизнь не будет счастливой. День в целом считался опасным, наши предки старались не выходить из дома и быть осторожными во всем, особенно на дороге.

Согласно народным поверьям, на Ерофея нельзя ходить в лес. Источник: Pixabay

Приметы 17 октября