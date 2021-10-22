Глоба назвал главных счастливчиков ноября 2021

Гороскоп на ноябрь 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которым в этом месяце улыбнется удача, и везение. Астролог дал совет этим счастливчикам, как добиться максимума в этом месяце, сообщает РБК-Украина.

Овен

Павел Глоба уверен, что Овна в ноябре ждет успех во всем, за что бы они не взялись - в любви, финансах, карьере. При этом настроение могут испортить проблемы со здоровьем, поэтому астролог советует вам поберечься.

Лев

Львы станут настоящими баловнями судьбы в ноябре, ведь удача будет сопутствовать представителям знака в любых начинаниях. Но Глоба предупреждает вас - соблюдайте меру и избегайте сомнительных финансовых операций, а также азартных игр.

Дева

Астролог уверен, что в ноябре 2021 года представители этого знака Зодиака ощутят прилив мощной романтической энергии. Конечно же это благоприятно отразится на личной жизни Дев. Одинокие представители знака смогут найти своего избранника, а если вы в отношениях, они только укрепятся.

Ко​зерог

Павел Глоба уверен, что Козероги смогут добиться значительных успехов на поприще карьеры, в бизнесе и в любых начинаниях в деловой сфере. А вот в личной жизни полный штиль - никаких серьезных перемен ждать не следует.

Автор: Светлана Мащенко