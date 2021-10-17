Гороскоп на 17 октября: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 17 октября 2021 года, а это одиннадцатые лунные сутки, советует напористо и решительно браться за дела. Это отличное время для завершения старых проектов и подведения итогов, сообщает УНИАН.

Растущая Луна благоприятствует финансовым вложениям, осмыслению прожитого, началу путешествий и активному отдыху. В то же время сегодня нельзя браться за незнакомые дела и жадничать.

Овен

День противоречивый: представители знака пышут энтузиазмом, но получить поддержку (хотя бы на словах) от окружения им сегодня крайне сложно. Это раздражает и отвлекает, заставляет сомневаться в себе, а в итоге – оборачивается срывом планов и сожалением по этому поводу.

Телец

Хороший бесконфликтный день. Удастся решить некую интересную задачу, над которой давно ломали голову.

Прекрасное время для путешествий и общения с друзьями.

Близнецы

Первая половина дня заставит понервничать. Вероятно, представители знака столкнуться с непониманием родных. Стоит рассчитывать исключительно на свои сила, а вторую половину дня посвятить творчеству.

Рак

Первая половина дня будет напряженной, но интересной. В обед стоит заняться оздоровительными и косметическими процедурами, просто отдохнуть. А вот вечер лучше всего провести в кругу друзей.

Лев

Главное сегодня – избегать конфликтов. Любой вопрос стоит постараться решить мирно. Это сбережет силы и подарит полезных союзников. Вероятны неожиданные финансовые подарки судьбы во второй половине дня.

С близкими людьми придется проявить терпение.

Дева

Большинство дел сегодня будут сложными, но бесполезными. К тому же велик риск стать объектом сплетен: представителям знака стоит внимательно следить, что, кому и как они сегодня говорят и как ведут себя в целом.

Весы

Главное сегодня – сохранять уверенность в своих силах. День покажет, кто вам настоящий друг, а кто – просто так.

Возможно, именно сегодня вас осенит гениальная идея – но сразу браться за ее реализацию не стоит: она должна дозреть.

Скорпион

Сегодня день сомнений, поэтому стоит заранее решить, к кому из друзей и близких вы обратитесь за поддержкой и ободрением.

В общении с противоположным полом стоит проявить сдержанность, иначе вероятны неловкие ситуации. Нельзя давать своему партнеру повод для ревности.

Стрелец

День удачен для обучения и реализации творческих замыслов. Залог успеха – терпение и целеустремленность.

Не стоит раздражаться из-за мелочей: это глупо и опасно (из-за дурного настроения Стрельца сегодня может пострадать дорогой ему человек).

Козерог

День благоприятен для новых дел и покупок. Можно попробовать реанимировать какой-то старый, заброшенный проект (но тут важно трезво оценивать свои силы и перспективы в целом).

Родным сегодня необходима поддержка и забота. Нельзя нарушать свои обещания.

Водолей

Сегодня хорошо завершать проекты, которые были заброшены: возможно, вы их просто недооценили – пересмотрите старые наработки.

Представителям знака в эти сутки нельзя лениться, откровенничать (особенно с малознакомыми людьми) и оставлять незавершенные дела.

Рыбы

Отличный день для планирования и разработки стратегии. Не бойтесь при этом заимствовать чужие идеи в качестве фундамента для своих проектов. Главное – осовременить и развить то самое "хорошо забытое старое".

В деловой и романтической сфере можно смело проявлять инициативу.