Какое оборудование заказывать при покупке авто в салоне

Те счастливые люди, которым хотя бы раз в жизни приходилось покупать новую машину в автосалоне, знают, что вместе с машиной покупателю предлагают целый перечень дополнительного оборудования, сообщает 24 Канал.

Дополнительное оборудование – обязательный пункт в алгоритме покупки новой машины. Почти в каждом автосалоне есть участок, который так и называется: допоборудование. Продавец автомобиля предлагает покупателю добавить к машине то, чем ее не наделили на конвейере автозавода.

Внешне все вполне логично: для клиента – удобство и экономия времени, для автодилера – дополнительный заработок. Но почему-то далеко не каждый покупатель соглашается даже на половину позиций из предложенного менеджером списка.

Что предлагают в автосалоне в качестве дополнительного оборудования:

Антикоррозийную обработку кузова

Подкрылки

Брызговики

Защитную сетку радиатора

Коврики для салона

Охранную систему (сигнализацию)

Ветровики на окна и мухобойку на капот

Тонирование окон

Подогрев сидений

Качественную акустику

Парктроник

Электрические стеклоподъемники

Светодиодные лампы в фары

Шумо– виброизоляцию

Некоторые вещи в этом списке действительно необходимы каждому украинскому автомобилисту, некоторые нужны только части автовладельцев, некоторые – откровенный тюнинг из категории “на любителя”.

Объявляя “весь список”, представитель автосалона между прочим может сказать, что самостоятельная установка допоборудования приведет к потере гарантии. Если у вас в планах действительно установить что-то самостоятельно или на неофициальной СТО, добейтесь четкого официального ответа на вопрос, какие именно работы будут считать нарушением условий гарантии на весь автомобиль.

Например, вряд ли можно считать навеску брызговиков или тонирование окон. При этом такие масштабные вмешательства в электрооборудование и бортовую электронику, как инсталляция охранной системы, считаются нарушением гарантийных условий вполне справедливо.

С другой стороны, имейте в виду, что монтаж допоборудования для СТО дилерского сервиса – не основной вид деятельности. Поэтому не стоит думать, что все работы будут выполнены лучше, чем в специализированной мастерской – например, которая много лет занимается только установкой "музыки" и охранных систем.

Что заказывать в автосалоне

Главная проблема с покупкой или установкой дополнительного оборудования в автосалоне – в большой цене, которая иногда может в разы превышать цену тех же аксессуаров или услуг на независимой СТО или в магазине. Но не спешите отказываться от всего "оптом" – на некоторые предложения менеджера стоит согласиться.

Охранная система – это то, что необходимо почти всем покупателям нового автомобиля в нашей стране

Сигнализация Электронику в большинстве современных автомобилей не так уж просто "подружить" с охранными системами. Поэтому во избежание вероятности мелких или и больших проблем с электричеством, а главное – ради сохранения гарантии следует согласиться на установление "сигналки" именно в автосалоне.

Антикоррозийная обработка. Принятие решения о необходимости этой процедуры – отдельная тема. Но если принципиально вопрос будет решен положительно, стоит рассмотреть вариант "задувки" именно в автосалоне. Дело в том, что официальный сервис должен делать эту непростую процедуру по протоколу автопроизводителя. В то время как сторонние мастерские по антикор обработке (кстати, очень малочисленные) не всегда знают все тонкости строения кузова каждой модели авто.

LED-лампы. Если вы твердо убеждены, что вам нужен будет свет более мощный, чем родной (между прочим, это не всегда законно), обсудите подробности со специалистами автосалона. Если они пообещают, что с их диодными лампами ваши фары будут иметь правильные параметры луча и не ослеплять других водителей, стоит согласиться, даже если цена будет завышенной. Дело в том, что приобрести LED-лампы на стороне и установить их самостоятельно вы сможете. Но не факт, что потом вам смогут отрегулировать фары – поскольку на рынке очень много диодных ламп, которые не позволяют сделать это в принципе.

Подогрев сидений и электрические стеклоподъемники. Когда вам в качестве дополнительного оборудования предлагают что-то из опций, которые могут быть на вашей машине с завода, поинтересуйтесь у менеджера, какие именно компоненты будут использоваться. Стоит рассмотреть это предложение, если дилер установит в штатные места оригинальные кнопки стеклоподъемников или включения подогрева. Еще лучше, если, скажем, и приводы, и нагревательные элементы будут одобрены производителем. Дело в том, что неофициальные инсталляторы такого оборудования порой бывают склонны к бюджетным решениям, что бывает заметно даже внешне.

Наконец напомним, что никто не запрещает вам установить оборудование или приобрести предложенные аксессуары позже, когда у вас появятся на это средства, или, например, во время ближайшего планового ТО.

Может такое быть, что покупая новую машину в автосалоне, вы потратили на нее все имеющиеся деньги, не оставив ничего для покупки самых необходимых аксессуаров. В таком случае не постесняйтесь опросить друзей – возможно, кто-то даст вам "напрокат" или навсегда что-то из своих старых запасов: коврики от давно проданной машины, магнитолу или динамики к ней, накидки на сиденья и тому подобное. Со временем, когда ваши финансовые дела после масштабной покупки стабилизируются, можно будет докупить эти вещи в магазине или том же автосалоне.