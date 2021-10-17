Отпуск в Таиланде: лайфхаки, цены, обзоры курортов

Отпуск в Таиланде: лайфхаки, цены, обзоры курортов
Фото: Pixabay

Низкие цены, громкие тусовки и теплые пляжи: осенний Таиланд влюбляет в себя иностранцев. В октябре в этой стране начинается новый курортный сезон. Сайт собрал для вас все, что следует знать перед поездкой, сообщает Обозреватель.

Куда поехать?

Таиланд – тропическая страна. Поэтому погода здесь любит делать туристам неприятные сюрпризы. С октября по февраль лучше выбирать курорты со стороны Андаманского моря. В марте погода прекрасна во всей стране. С мая по сентябрь здесь невероятная жара, которая заставляет сидеть в гостиничном номере почти весь день. Лучше всего в это время отдыхать в районе Сиамского залива. Там немного прохладнее.

Однако центральную часть Таиланда можно посещать в любое время. Большинство развлекательных центров, зон отдыха и магазинов имеют кондиционеры. Поэтому отпуск в одном из крупных городов даже в +40 вам не покажется чем-то страшным.

Лучше отдыхать в Таиланде осенью.
Лучше отдыхать в Таиланде осенью. Источник: pixabay.com

Лучшие курорты

Пхукет – это небольшой остров, известный насыщенной ночной жизнью и самыми комфортабельными отелями страны. Здесь не так много развлечений для туристов, но есть хорошие места для шопинга. Пляжи Пхукета обустроены так, чтобы здесь было удобно отдыхать даже с маленькими детьми. Однако и цены здесь выше, чем на других курортах.

Самуи точно понравится поклонникам активного образа жизни. На острове множество экскурсионных маршрутов, которыми можно гулять самостоятельно или с гидами. Буддистские храмы, украшенные золотом, точно не оставят никого равнодушным. А пляжи здесь будто созданы для дайвинга.

Ко Чанг, конечно, менее популярен, чем Пхукет. Здесь не так много гостиниц и ресторанов, но сюда приезжают совсем за другим. Большая часть острова покрыта горами и джунглями с водопадами, источниками и большим разнообразием животных. Поэтому здесь найдут свой "кусочек рая" ценители природы и спокойствия.

В Таиланде большой выбор курортов.
В Таиланде большой выбор курортов. Источник: pixabay.com

С туроператором или без

Такой вопрос задают себе почти все туристы, которые собираются лететь в Таиланд впервые. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Приобретая путевку вы значительно переплачиваете, но получаете полностью готовый план отпуска. Покупка билетов, бронирование жилья и решение всех текущих вопросов берет на себя агентство. Однако часто операторы выбирают гостиницы значительно худшего качества, экономят на хорошем размещении и питании, чтобы заработать на вас как можно больше.

Решив подготовиться к поездке самостоятельно, будьте готовы к тому, что вы за все должны отвечать сами. Однако это даст возможность организовать все на высшем уровне. Не понравился отель – нашли другой. Надоело лежать на пляже – собрали вещи и отправились в город. Это несомненная свобода, которая позволит насладиться отпуском по полной.

Большинство экскурсионных зон Таиланда бесплатно.
Большинство экскурсионных зон Таиланда бесплатно. Источник: pixabay.com

Сколько стоит перелет

Дешевле лететь через Бангкок, а оттуда общественным транспортом добираться до пляжей. Цены в сезон стартуют от 620$ в обе стороны. Выгоднее лететь в январе, когда билеты стоят от 350$.

Если вы не хотите тратить время на пересадки и автобусы, то летите сразу в Ханой, Пхукет или Сануй. Однако тогда вы потратите на несколько сотен больше.

Цены на проживание

Все зависит от ваших запросов. Бюджетные хостелы или трехзвездочные гостиницы можно найти от 12$ в сутки. Комфортабельный номер с завтраками есть шанс забронировать от 20$. Цены на отели с системой "all inclusive" стартуют от 32$ и, наверное, не имеют верхней границы.

Можно найти отель в Таиланде на любой бюджет.
Можно найти отель в Таиланде на любой бюджет. Источник: pixabay.com

Лайфхак для туристов

  1. Берите с собой деньги в долларах или евро. Так вы значительно выгоднее обменяете их на местную валюту.
  2. Покупайте продукты на рынках. Там все в разы дешевле, чем в магазинах.
  3. Арендуйте мопед. Такси в Таиланде стоит очень дорого, а маршрутки курсируют только между курортными поселениями. Поэтому передвигаться на своем компактном транспорте будет значительно удобнее.
  4. Всюду торгуйтесь. Тайцы часто сбрасывают несколько долларов тем, кто пытается сбить цену.
  5. Не заказывайте экскурсии в отеле. Лучше найдите более выгодные варианты в интернете или на улицах города.

Новости

analytics