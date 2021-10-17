Отпуск в Таиланде: лайфхаки, цены, обзоры курортов

Низкие цены, громкие тусовки и теплые пляжи: осенний Таиланд влюбляет в себя иностранцев. В октябре в этой стране начинается новый курортный сезон. Сайт собрал для вас все, что следует знать перед поездкой, сообщает Обозреватель.

Куда поехать?

Таиланд – тропическая страна. Поэтому погода здесь любит делать туристам неприятные сюрпризы. С октября по февраль лучше выбирать курорты со стороны Андаманского моря. В марте погода прекрасна во всей стране. С мая по сентябрь здесь невероятная жара, которая заставляет сидеть в гостиничном номере почти весь день. Лучше всего в это время отдыхать в районе Сиамского залива. Там немного прохладнее.

Однако центральную часть Таиланда можно посещать в любое время. Большинство развлекательных центров, зон отдыха и магазинов имеют кондиционеры. Поэтому отпуск в одном из крупных городов даже в +40 вам не покажется чем-то страшным.

Лучше отдыхать в Таиланде осенью. Источник: pixabay.com

Лучшие курорты

Пхукет – это небольшой остров, известный насыщенной ночной жизнью и самыми комфортабельными отелями страны. Здесь не так много развлечений для туристов, но есть хорошие места для шопинга. Пляжи Пхукета обустроены так, чтобы здесь было удобно отдыхать даже с маленькими детьми. Однако и цены здесь выше, чем на других курортах.

Самуи точно понравится поклонникам активного образа жизни. На острове множество экскурсионных маршрутов, которыми можно гулять самостоятельно или с гидами. Буддистские храмы, украшенные золотом, точно не оставят никого равнодушным. А пляжи здесь будто созданы для дайвинга.

Ко Чанг, конечно, менее популярен, чем Пхукет. Здесь не так много гостиниц и ресторанов, но сюда приезжают совсем за другим. Большая часть острова покрыта горами и джунглями с водопадами, источниками и большим разнообразием животных. Поэтому здесь найдут свой "кусочек рая" ценители природы и спокойствия.

В Таиланде большой выбор курортов. Источник: pixabay.com

С туроператором или без

Такой вопрос задают себе почти все туристы, которые собираются лететь в Таиланд впервые. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Приобретая путевку вы значительно переплачиваете, но получаете полностью готовый план отпуска. Покупка билетов, бронирование жилья и решение всех текущих вопросов берет на себя агентство. Однако часто операторы выбирают гостиницы значительно худшего качества, экономят на хорошем размещении и питании, чтобы заработать на вас как можно больше.

Решив подготовиться к поездке самостоятельно, будьте готовы к тому, что вы за все должны отвечать сами. Однако это даст возможность организовать все на высшем уровне. Не понравился отель – нашли другой. Надоело лежать на пляже – собрали вещи и отправились в город. Это несомненная свобода, которая позволит насладиться отпуском по полной.

Большинство экскурсионных зон Таиланда бесплатно. Источник: pixabay.com

Сколько стоит перелет

Дешевле лететь через Бангкок, а оттуда общественным транспортом добираться до пляжей. Цены в сезон стартуют от 620$ в обе стороны. Выгоднее лететь в январе, когда билеты стоят от 350$.

Если вы не хотите тратить время на пересадки и автобусы, то летите сразу в Ханой, Пхукет или Сануй. Однако тогда вы потратите на несколько сотен больше.

Цены на проживание

Все зависит от ваших запросов. Бюджетные хостелы или трехзвездочные гостиницы можно найти от 12$ в сутки. Комфортабельный номер с завтраками есть шанс забронировать от 20$. Цены на отели с системой "all inclusive" стартуют от 32$ и, наверное, не имеют верхней границы.

Можно найти отель в Таиланде на любой бюджет. Источник: pixabay.com

Лайфхак для туристов