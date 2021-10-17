В Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса подростков
Министерство здравоохранения сегодня готовит документы для вакцинации от коронавируса детей от 14 лет, сообщает Украина 24.
Об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"Сегодня есть документы о вакцинации 18+ и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов - именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать. Документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения, но это исключительно компетенция Министерства здравоохранения внедрять данные меры", - сказал чиновник.
"Мы боремся с вакцинацией очень активно. Мы чуть ли не "впереди" планеты всей по количеству вакциноненавистников - людей, которые рассказывают, как это ужасно, о том, что нужно вернуться к природным корням. Нужно всем в пещеры, в лесничества, прекратить... Что на вас зарабатывают эти противные продавцы вакцин, т.е. продавцы этих "фуфломецинов" для иммунитета, антибиотиков и Бог знает чего всякого, которого полно в наших аптеках, - это никого не волнует. Больше всего волнует именно вакцина. Т.е. даже полиомиелит уже в Украине - и то это уже никого не учит", - отметил он.