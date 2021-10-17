В Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса подростков

Министерство здравоохранения сегодня готовит документы для вакцинации от коронавируса детей от 14 лет, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Сегодня есть документы о вакцинации 18+ и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов - именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать. Документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения, но это исключительно компетенция Министерства здравоохранения внедрять данные меры" , - сказал чиновник.