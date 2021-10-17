Как экономить топливо на гибридном автомобиле: советы

Итальянские специалисты Motor1 указали на основные приемы, которые должен использовать водитель гибридного автомобиля, сообщает Твоя машина.

Осторожный запуск и ускорение

Водитель должен внимательно следить за каждым запуском двигателя и нажимать педаль акселератора постепенно.

Тормозная предусмотрительность

Любое замедление можно использовать для накопления энергии. Чтобы сделать это наилучшим образом, водитель должен уметь читать ситуацию на дороге. Как только нога убирается с педали акселератора, гибридный автомобиль начинает заряжать аккумулятор, что приводит к снижению скорости.

Использование спусков

Поскольку кинетическая энергия заряжает аккумулятор, каждый спуск следует использовать по максимуму, потому что тогда регенерация энергии максимальная. У многих гибридов есть режим, который позволяет увеличить эффект торможения при котором происходит рекуперация энергии в аккумуляторной батарее.

Движение только по течению

Гибридный автомобиль позволяет двигаться с выключенным бензиновым двигателем, сохраняя при этом ту же скорость. Это достигается путем снятия ноги с педали акселератора и последующим очень легким нажатием. Автомобиль может поддерживать скорость, используя только свой электродвигатель. Это длится несколько минут до тех пор, пока в аккумуляторе достаточно заряда или позволяют дорожные условия.

Использование круиз-контроля

Круиз-контроль особенно подходит для поддержания максимально быстрого темпа во время вождения. Водитель устанавливает соответствующую скорость, а система регулирует работу обоих двигателей, оптимизируя их использование.

Выбор правильного режима

Все гибридные автомобили позволяют выбрать несколько режимов движения. Выбор Eco позволяет избежать соблазна нажать на педаль акселератора, а реакция при нажатии на педаль газа более плавная и лучше контролируется.

Считывание показаний на приборной панели

При управлении гибридом очень важно, чтобы водитель мог правильно считывать показания на панели приборов и в информационно-развлекательной системе, которые содержат очень много полезной информации.

Использование кондиционирования воздуха

Помимо стиля вождения, есть и другие вещи, которые можно использовать для повышения эффективности. Среди них — режим рециркуляции воздуха, позволяющий снизить энергозатраты. В некоторых гибридах система имеет специальный режим Eco, который распознает количество людей в салоне и может при необходимости оптимизировать воздушный поток.

Давление в шинах

Гибриды часто оснащаются шинами с низким сопротивлением, которые помогают снизить расход топлива. Их класс эффективности указан на этикетке при покупке. По оценкам некоторых производителей, при движении с шинами, накачанными на 0,2 бар ниже рекомендованного, расход топлива увеличивается на 1%. При давлении меньше 0,4 бар показатель увеличивается до 2%, а при 0,6 бар — 4%. Правильное давление в шинах указано на внутренней стороне двери водителя и в инструкциях.