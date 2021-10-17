"Шахтер" - "Реал": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

19 октября донецкий "Шахтер" проведет поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов - "горняки" в Киеве будут принимать мадридский "Реал", сообщает УНИАН.

Букмекеры записали "Шахтер" в аутсайдеры этого матча.

На победу дончан предлагается коэффициент 5,80, тогда как на победу "Реала" - 1,61. Ничья оценивается коэффициентом - 4,54.

Букмекеры склонны думать, что "Реал" сможет взять очки на выезде - коэффициент на это составляет 1,17. На то, что "Шахтер" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 2,48.

Шахтер - Реал: перед матчем