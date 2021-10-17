Эммануэль Макрон может посетить Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в конце ноября текущего года. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины во Франции Олег Шамшур, сообщает Зеркало недели.
Он пишет, что вопрос визита французского президента в Киев "перешел в практическую плоскость" после 23-летней паузы.
"Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практическое наполнение встречи на высшем уровне", - написал Шамшур.
Дипломат предполагает, что этому способствовали переговоры президента Владимира Зеленского с советницей Эммануэля Макрона, бывшим послом Франции в Украине Изабель Дюмон.
"Говорят, что визит состоится в конце ноября. Так или иначе, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции.
Далее все в его деятельности будет жестко подчинено графику избирательной кампании для достижения главной, хотя еще официально необъявленной цели – победы на президентских выборах в апреле 2022 года ", - отметил Шамшур.