Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину в конце ноября текущего года. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины во Франции Олег Шамшур, сообщает Зеркало недели.

Он пишет, что вопрос визита французского президента в Киев "перешел в практическую плоскость" после 23-летней паузы.

"Вежливо-обнадеживающие фразы о том, что у хозяина Елисейского дворца "есть желание и возможность визита рассматривается", которые мне пришлось десятки раз слышать от французских коллег во время работы в Париже, трансформировались, по моей информации, в согласование дат и практическое наполнение встречи на высшем уровне" , - написал Шамшур.

Дипломат предполагает, что этому способствовали переговоры президента Владимира Зеленского с советницей Эммануэля Макрона, бывшим послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Говорят, что визит состоится в конце ноября. Так или иначе, это последняя возможность для Макрона выполнить обещание посетить Украину до конца своей пятилетней каденции.