Новый локдаун не обанкротит застройщиков - эксперт

В 2020 году первичный рынок испытал шок от первого локдауна: спрос, в зависимости от стадии строительства, формата строящегося ЖК, упал в среднем на 40-70%. При этом большинство потенциальных покупателей перешло в категорию отложенного спроса, сообщает UBR.

На фоне пертурбаций в системе градостроения, которые фактически заморозили процесс ввода объектов в эксплуатацию и старта нового строительства, локдаун, таким образом, привел к существенному затягиванию сроков сдачи объектов.

Вместе с тем, как рассказывает глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, форс-мажорные обстоятельства вынудили многих игроков рынка пересмотреть стратегию ведения бизнеса.

Прежде всего это коснулось качества самого строительства, форматов возводимых домов (по качественным характеристикам, уровню комфорта и пр.), но самым важным стала необходимость ведения строительства за счет собственных средств компаний.

"Естественно, стоит говорить о том, что именно наличие финансов способно удержать любую компанию на плаву, ведь это дает возможность "отвязаться" от уровня спроса, не зависеть от средств инвесторов" , – подмечает нам Юрий Пита.

Ожидаемый новый локдаун фактически не скажется на конъюнктуре рынка, считает эксперт. Очевидно, что многое будет зависеть от длительности и жесткости ограничений.

"Вполне допускаю, что на фоне растущих показателей заболеваемости локдаун может быть суровее, чем год назад. Но вряд ли это способно в корне изменить ситуацию" , – отметил глава АСНУ.

Что касается внутрирыночной "борьбы за выживание", то вряд ли новый локдаун обанкротит застройщиков. Даже мелкие компании, которые строят всего лишь один объект, способны пережить новый форс-мажор.

Но это, конечно, в том случае, говорит эксперт, если у них есть финансовые возможности беспрепятственно вести строительство, как минимум, 3-6 месяцев в условиях снижения объемов продаж. Но маловероятно, что локдаун затянется на столь длительное время.

Поэтому вопрос выживания стоит рассматривать исключительно с позиции наличия средств у застройщиков.