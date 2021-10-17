Турция изменит визовые требования для части туристов

Турция заинтересована в развитии медицинского туризма, в связи чем смягчит визовые требования для туристов, прибывающих в страну с целью лечения, сообщает УНИАН.

В течение 48 часов Турция будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях страны.

"Как только пациент из любой точки мира покажет нам свое назначение, он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме" , - заявил заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Киран.

В то же время заместитель министра торговли Мустафа Тузджу отметил, что подобная тактика будет способствовать росту валютных поступлений в казну.

"Мы стремимся увеличить валютные поступления с одного млрд долларов, которые имеем сейчас, до трех миллиардов долларов до 2023 года" , — отметил Тузджу.

На сегодняшний день Турция принимает пациентов из Европы, Ближнего Востока и Африки.

Турция и пандемия:

7 октября 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца текущего года Турцию может посетить рекордное количество туристов из Украины – два миллиона.

В начале октября 2021 года стало известно, что в Турции до конца текущего года продлили требования к туристам, въезжающим в страну, – перед вылетом необходимо показать негативный тест на коронавирус COVID-19 или сертификат о вакцинации.

В 2020 году Турцию посетили около 1 млн украинских туристов.