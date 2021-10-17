Количество загрузок Telegram в Google Play превысило 1 млрд

Кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и компьютеров Telegram преодолел знаковую отметку в 1 млрд установок через магазин Google Play. Таким образом, приложение загрузили более миллиарда раз владельцы устройств под управлением Android, сообщает 3Dnews.

Проект Telegram был запущен Павлом Дуровым в 2013 году. Этот бесплатный мессенджер позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и мультимедийными файлами, организовывать групповые видеозвонки на 1000 зрителей, проводить голосовые чаты с миллионами слушателей и пр.

Важно отметить, что 1 млрд установок через Google Play не отражает общее число загрузок Telegram. Дело в том, что приложение также доступно для устройств на базе Apple iOS, персональных компьютеров с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Недавний глобальный сбой в работе сервисов компании Facebook привёл к тому, что всего за один вечер аудитория Telegram выросла на 70 млн пользователей.