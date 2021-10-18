12 самых доступных дизельных авто в Украине
Автомобили на дизельном топливе позволяют владельцам значительно экономить в процессе эксплуатации. Самые доступные новые дизельные машины в Украине продают дилеры Renault и Fiat, сообщает Auto.Ria.
В перечень самых бюджетных попали разнообразные типы автомобилей – хэтчбеки, универсалы, седаны и коммерческие авто.
Первенство, по версии автоэкспертов, занимает Renault Sandero StepWay стоимостью от 408 тыс. грн и мощностью 90 л.с. Расход топлива автомобиля – 3,7 л/100 км.
Второе место досталось также французскому бренду – Renault Logan. Цена авто – от 413 тыс. грн, мощность – 90 л.с., расход – от 3,7 л.
Тройку лидеров в рейтинге замыкает Fiat Qubo/Fiorino – от 424 тыс. грн, мотор – 75 л.с., расход – от 3,6 л.
Также в топ-12 вошли такие модели:
- Peugeot 301 – от 459 тыс. грн;
- Fiat Doblo – 466 тыс. грн;
- Citroen C-Elysee – от 468 тыс. грн;
- Opel Combo – 468 тыс. грн;
- Renault Dokker – от 470 тыс. грн;
- Renault Express – 473 тыс. грн;
- Peugeot Partner – 493 тыс. грн;
- Citroen Berlingo – 493 тыс. Грн;
- Renault Lodgy – 514 тыс. грн.