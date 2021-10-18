12 самых доступных дизельных авто в Украине

Автомобили на дизельном топливе позволяют владельцам значительно экономить в процессе эксплуатации. Самые доступные новые дизельные машины в Украине продают дилеры Renault и Fiat, сообщает Auto.Ria.

В перечень самых бюджетных попали разнообразные типы автомобилей – хэтчбеки, универсалы, седаны и коммерческие авто.

Первенство, по версии автоэкспертов, занимает Renault Sandero StepWay стоимостью от 408 тыс. грн и мощностью 90 л.с. Расход топлива автомобиля – 3,7 л/100 км.

Второе место досталось также французскому бренду – Renault Logan. Цена авто – от 413 тыс. грн, мощность – 90 л.с., расход – от 3,7 л.

Тройку лидеров в рейтинге замыкает Fiat Qubo/Fiorino – от 424 тыс. грн, мотор – 75 л.с., расход – от 3,6 л.

Также в топ-12 вошли такие модели: