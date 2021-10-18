Почему "Игра в кальмара" – политически значимое событие

Триумф “Игры в Кальмара” — это, вне всякого сомнения, политически значимое событие, по которому можно судить о состоянии мировой политики и экономики примерно так же, как врач может делать выводы по дергающемуся веку или вздрагивающему колену.

Об этом говорится в видео﻿ канала "Агитпроп".

Творение южнокорейского актера и режисера Хван Дон Хёка вышло на Netflix 17 сентября и спустя меньше месяца это самый популярный сериал в мире, который посмотрели более 110 миллионов человек.

Важно отметить, обобществление труда капиталом привело к появлению не только всемирного производства, но и всемирной культуры. Теперь фактически нет национального телевидения – есть общий для всех рынок.

Важной чертой сериала является сценарий. Главные герои – жертвы капитализма, закредитованые до крайней степени люди. Страх перед "невидимой рукой рынка" толкает их на риск и отчаянные поступки, привод в клуб игроков.

Невидимым мотором для сюжета является глобальный экономический кризис. Сам автор сериала признавался, что начал продумывать сценарий после всемирного кризиса 2008 года. Он и сам пострадал, ему даже пришлось заложить в ломбард свой ноутбук.

Другие обстоятельства, подстегнувшие фантазию режиссера – бум криптовалют и соцсетей, внезапное обогащение блогеров и интернет-спекулянтов, а еще приход к власти Трампа (прославившегося своей жестокой ролью в реалити-шоу "Ученик", где он "казнит" и "милует" соискателей престижной работы).

Особенностью является и то, что сериал вышел на фоне нового витка напряженности в Юго-Восточной Азии: КНДР испытывает новые ракеты, а Китай и Тайвань в шаге от военного столкновения.

Подробнее – смотрите в видеоматериале Константина Сёмина: