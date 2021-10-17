Стало известно, когда включат отопление в Киеве

В Киеве отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет меньше +8 в течение трех дней. При этом в столичных домах могут включить отопление раньше, если более половины жителей дома напишут соответствующее заявление в КГГА, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.

"Мы даем возможность подключиться к отоплению, тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас" , - отметил Пантелеев.

Инициативная группа дома должна составить заявление на подключение дома к отоплению, которое подпишут более половины жителей. После этого копию заявления нужно отправить на электронную почту КГГА.

Сколько будем платить

Многие киевляне обеспокоены ростом тарифов. Цена за отопление и горячую воду может значительно увеличится. Поскольку в прошлом году 1 Гкал тепла стоила 1 654 гривны. В этом сезоне, возможно, придется платить 2381 гривну. Соответствующий проект решения уже появился на сайте КГГА.

Власти города, в свою очередь, обещали не увеличивать тарифы на отопление для жителей столицы.