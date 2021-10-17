В Харькове сообщили о минировании в торговых центрах

Специалисты обследовали более 43 тысяч квадратных метров помещений и 2000 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 465 граждан, сообщает Корреспондент.

В Харькове из-за ложного сообщения о минировании из торговых центров эвакуировали 465 граждан, пишет полиция Харьковской области

16 октября около 20:30 в полицию поступило электронное письмо о том, что в торговых центрах на улицах Пушкинской, Сумской, Полтавский Шлях и проспекте Тракторостроителей заложена взрывчатка.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции и специалисты Управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали более 43 тысяч квадратных метров помещений и 2000 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 465 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.