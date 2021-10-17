Можно ли зарегистрировать автомобиль на ребенка

В Украине управлять автомобилем можно с 18 лет, а владеть – с какого возраста? А может ли быть владельцем несовершеннолетний ребенок? Сайт разобрался в тонкостях этого вопроса, сообщает 24 Канал.

Потребность записать ребенка в автовладельцы возникает нечасто, но когда же это случается, лучше узнать все юридические тонкости чуть раньше, чем во время визита в сервисный центр МВД.

Потребность зарегистрировать авто на ребенка возникает в силу разных обстоятельств. Если человек моложе 14-ти, это возможно только в случае наследования

Итак, опираясь на п. 23 Постановления Кабмина Украины №1388 от 7.09.1998 г., можно сразу сказать, что зарегистрировать автомобиль можно на гражданина, которому уже исполнилось 14 лет. Можно и на более младшего, но при условии, что машину он получает в наследство.

В любом случае, регистрацию можно осуществить только при наличии нотариально заверенного согласия родителей или опекунов ребенка. Это понятно, ведь за фактом получения ребенком автомобиля могут скрываться какие-то вредные для нее последствия, которых ребенок в силу своей неопытности предсказать не может.

Для регистрации автомобиля на несовершеннолетнего гражданина нужно прибыть в сервисный центр МВД (СЦ МВД) вместе с таким комплектом документов:

Паспорта ребенка (если есть) и родителей (попечителей)

Идентификационные коды ребенка и родителей (попечителей)

Технический паспорт автомобиля (или соответствующие документы из автосалона, если машина новая)

Нотариально заверенное согласие родителей на регистрацию авто на их ребенка

Для регистрации машины на ребенка дв СЦ МВД нужно принести нотариально заверенное разрешение родителей или опекунов

В целом процедура регистрации автомобиля на несовершеннолетнего не отличается от тех же действий в отношении взрослого человека. Но в регистрационные документы в СЦ МВД будет внесена информация о родителях (попечителях) и отметка о том, что запрещается перерегистрация этого авто с целью отчуждения и снятия его с учета без разрешения родителей или разрешения государственного органа опеки и попечительства.

Когда юный владелец достигнет возраста 18 лет, все ограничения по перерегистрации его авто и снятия его с учета автоматически отменяются.

Наконец, следует добавить, что зарегистрировать автомобиль на несовершеннолетнего можно двумя путями – предварительно подарив ему машину или продав ее ему. Соглашение соответственно о дарении или продаже составляется в сервисном центре МВД непосредственно во время регистрации (перерегистрации) машины на ребенка как нового владельца. Кроме того, юридически оформить собственность на ребенка можно у нотариуса, а затем зарегистрировать машину на нее уже в сервисном центре. Но этот путь более затратный – и в плане времени, и в плане денег, чем полный комплекс услуг в СЦ МВД.

При регистрации авто на ребенка в документы заносится ремарка о запрете его отчуждения без разрешения родителей

Рекомендация:

Возможно, во многих семьях этот совет будет воспринят с негодованием, но редакции известен также и другой опыт. Делая ребенка юридическим владельцем автомобиля, родители теряют важный аргумент в возможных спорах вроде: хочу покататься, немедленно дайте машину, она по документам моя! Имейте в виду, что дав несовершеннолетнему транспортное средство даже для одной поездки, родители подпадают под ответственность. Ведь совершенно юный человек без опыта управления и без водительского удостоверения может легко превратить автомобиль в средство повышенной опасности.