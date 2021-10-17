Смерть дипломата в Киеве: стало известно имя погибшего

Накануне в Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата. Им оказался Виктор Крыжановский, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал собеседник в правоохранительных органах.

Виктор Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

До назначения в Эстонию дипломат также был специальным представителем Украины в Приднестровье.

Напомним, 16 октября стало известно, что в Киеве на даче в результате падения с лестницы погиб дипломат. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.