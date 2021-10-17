Одесса переходит в "красную зону" с 18 октября

Одесса с понедельника, 18 октября, переходит в "красную зону" эпидемической опасности.﻿ Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, сообщает Интерфакс-Украина.

"С 18 октября Одесса входит в "красную" зону" , - написал Труханов на своей странице в фейсбук﻿.

Он отметил, что продолжается работа по подготовке отделений для пациентов с диагнозом COVID-19.

"Отвечающие всем санитарным нормам палаты общей и интенсивной терапии, новое высокотехнологичное оборудование и инструментарий дают возможность оказывать помощь самым тяжелым пациентам" , - пояснил он.

Также мэр сообщил, что по итогам встречи с коллективом городской больницы №1 принято решение о выделении еще 20 койко-мест в дополнение к существующим.

"По-прежнему остро стоит вопрос обеспечения кадрами. И здесь мы тоже рассчитываем на помощь со стороны государственной власти" , - отметил Труханов.

При этом, градоначальник подчеркнул, что городские власти окажут медицинским работникам всю необходимую поддержку.