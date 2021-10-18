Топ-5 брендов популярных компьютеров

Составлен свежий рейтинг популярности персональных компьютеров в мире по итогам третьего квартала 2021 года. Лидером стала компания Lenovo, которая продала 19,773 млн единиц ПК, заняв 22,8% всего рынка, сообщает Обозреватель.

Список составила аналитическая компания IDC. Второе место заняла компания Hewlett-Packard, которая реализовала за третий квартал этого года 17,597 миллионов ПК, доля рынка – 20,3%. На третьем месте оказалась компания Dell с 15,183 миллиона проданных компьютеров (17,5%).

Компания Apple стала четвертым в мире брендом по продажам ПК. "Яблочные" компьютеры были прожданы в количестве 7,645 млн (8,8%).

На пятом месте оказалась Asus – 6,028 млн (7%), на шестом – Acer, продав 5,982 млн ПК (6,9%).

На долю других производителей компьютеров пришлось 16,7% доли рынка – 14,443 млн ПК. Всего по миру продали 86,652 компьютеров.