Экономист предрек новую эру криптовалют

Регулирование не только не означает катастрофу для криптоиндустрии, но и жизненно важно для ее перспектив, сообщает Обозреватель.

Развитие крипторынка началось с этапа "инновации продукта". И если стейблкоины хотя бы частично регулируются, то остальная часть крипторынка стала "Диким Западом". Теперь криптовалюты входят в новую эру, в которой станут альтернативой традиционным инвестициям.

Как считает профессор экономики Йельского университета Олег Цывинский, хаос и является главным препятствием на пути развития криптоиндустрии. Об этом он написал в блоге для Project Syndicate. По мнению Цывинского, четкие правила игры необходимы, если отрасль хочет привлечь значительные институциональные деньги.

Экономист уверен: эра "свободного банковского дела" для криптовалют скоро прекратится. Его коллега по Йельскому университету Гэри Б. Гортон и член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джеффри Чжан даже сравнили начальный этап развития "крипты" с периодом 1837-1862 годов в США, когда каждый банк выпускал свою валюту.

Он напомнил, что регуляторы по всему миру уже принимают жесткие меры в отношении криптовалют. Например:

Китай запретил все операции в криптовалюте;

Соединенные Штаты рассматривают ряд мер, направленных на сдерживание рынка цифровых активов;

Банк Англии разрабатывает требования к капиталу для финансовых учреждений, которые ими владеют.

Цывинский считает: криптовалюты станут альтернативным классом активов, если выполнить три условия. Во-первых, данные должны стать чистыми и надежными. Во-вторых, должны быть проведены академические исследования, которые помогут глубже понять криптовалюты как класс активов.