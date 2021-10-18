Погода в Украине: в некоторых областях пройдут дожди

Сегодня, 18 октября, температура на территории Украины будет колебаться на уровне 12-17°. В северных, Волынской и Ровенской областях днем пройдет небольшой дождь, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, температура в Украине будет колебаться на уровне 12-17°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В северных, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь, в других регионах – без осадков.

В Карпатах местами 0-3° мороза; днем 8-13° тепла, на высокогорье Карпат 4-9°

В Киеве и Киевской области возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем около 8-13°.