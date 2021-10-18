Курс валют НБУ на 18 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 17 октября, понизился до уровня 26.34 за 1 доллар.
Евро подорожал на 2 коп до 30.45 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 17 октября 2021 года.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 35.86 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 5 коп до 28.40 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.65 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.341900
|EUR
|Евро
|30.446000
|RUB
|Рубль
|0.366580
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.856600
|CHF
|Швейцарский франк
|28.397900
|PLN
|Польский злотый
|6.653800