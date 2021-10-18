Курс валют НБУ на 18 октября

Курс валют НБУ на 18 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 18 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 17 октября, понизился до уровня 26.34 за 1 доллар.

Евро подорожал на 2 коп до 30.45 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.67 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 17 октября 2021 года.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 35.86 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 5 коп до 28.40 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.65 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.341900 --0.007
EUR Евро 30.446000 +0.02
RUB Рубль 0.366580
GBP Фунт стерлингов 35.856600 --0.037
CHF Швейцарский франк 28.397900 +0.052
PLN Польский злотый 6.653800 +0.006

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