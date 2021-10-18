Сегодня Apple проведет вторую осеннюю презентацию

Сегодня Apple проведет вторую осеннюю презентацию

Сегодня, 18 октября, компания Apple проведет вторую осеннюю презентацию своих продуктов. По информации инсайдеров, цифровой гигант продемонстрирует обновленные версии MacBook Pro и Mac Mini. Также есть вероятность, что компания презентует наушники AirPods третьего поколения, сообщает РБК-Украина.

Где и когда смотреть презентацию

Вторая осенняя презентация обновленных продуктов от компании Apple начнется в 20:00 по киевскому времени.

В 2020-м году, из-за пандемии, цифровой гигант провел две онлайн-презентации. В этом году компания решила поступить таким же образом, поэтому не стала показывать все новинки на первой презентации в сентябре.

Мероприятие под названием Unleashed, что в переводе означает "В отрыв", будет транслироваться в режиме онлайн на сайте apple.com и в приложении Apple TV.

К слову, октябрьская презентация может быть не последней в этом году. По информации некоторых источников, Apple планировала провести три онлайн-конференции осенью 2021 года.

Какие новинки Apple представила в сентябре

На первой осенней презентации Apple представила миру:

  • новые смартфоны - iPhone 13, iPhone 13 mini , iPhone 13 Pro и Phone 13 Pro Max
  • обновленные смарт-часы Apple Watch Series 7
  • iPad и iPad mini.

MacBook Pro выйдет на новом процессоре

Самая ожидаемая новинка второй осенней презентации - новый MacBook Pro, который выйдет не только в новом дизайне, но и с новой начинкой. Модель будет выпущена в двух размерах - с экраном 14 и 16 дюймов. MacBook Pro получат экраны mini-LED с кадровой частотой 120 Гц.

Ожидается, что ноутбук станет более плоским, будет иметь такие же рубленные грани, как на iPhone 13, а также уменьшенную рамку дисплея.

Эксперты прогнозируют: сегодня гигант представит ноутбук с новым ARM-процессором M1X, разработанным на базе Apple. Таким образом в этом году компания может полностью отказаться от чипов Intel, которые использовала ранее.

Новый чип M1X будет гораздо мощнее, чем M1, представленный в прошлом году. По слухам, центральный процессор M1X будет десятиядерным (M1 - восьмиядерный). Он состоит из:

  • восьми производительных ядер Firestorm (в M1 их четыре)
  • двух энергоэффективных Icestorm (в M1 их тоже четыре).

Также компания усилит графику. Новые M1X будут оснащены 16 или 32 графическими ядрами в сравнении с семью или восемью ядрами в M1. Они обеспечат в 2-4 раза больше графической производительности.

Ожидается, что в новой версии Apple вернет гаджету магнитный порт для зарядки MagSafe, разъем HDMI и SD-картридер.

Mac Mini тоже станет мощнее

Частью сегодняшней презентации может стать обновленный высокопроизводительный Mac Mini. Как сообщают западные источники, гаджет увеличит свою производительность, поскольку тоже перейдет на новый чип M1X.

Также в нем будет больше портов, чем в предыдущей модели - два порта Thunderbolt/USB 4 Type-C и два обычных USB Type-A.

Наушники AirPods станут похожими на Pro-версию

Накануне первой осенней презентации инсайдеры сообщали, что Apple презентует новые беспроводные наушники AirPods. Однако, эту новинку мир пока так и не увидел. По сведениям Bloomberg, гигант должен представить новые наушники к концу году. Вероятно, почитатели техники Apple смогут увидеть их уже сегодня.

По слухам, внешне они будут похожи на AirPods Pro. То есть размер наушников будет меньше, а чехол шире. При этом в новой версии останутся вкладыши, а не вакуумные наушники, как в Pro-варианте.

Шумоподавления в обычной версии не будет, но качество звука должно стать лучше. По сведениям источников, аккумулятор зарядного кейса новых наушников может стать мощнее на 20%.

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