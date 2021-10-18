Банки донесут на подозрительные транзакции клиентов: налоги доначислят

В последние месяцы резко участились случаи массовой блокировки банками денежных переводов солидных сумм на карты клиентов, которые явно занимаются предпринимательской деятельностью, но при этом не оформлены как физлица-предприниматели (ФЛП) или юрлиц, сообщает UBR.

Специалисты отмечают, действия таких лиц являются незаконными, потому что эти карты не предназначены для предпринимательской деятельности.

Напомним, что проведение такого финансового мониторинга проводится на основании закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов.

Где сидят "теневые" торговцы

Особенно много подобных незарегистрированных предпринимателей среди интернет-торговцев различными товарами и услугами. Таких можно без труда найти, например, на площадке Olx.ua, Prom.ua и др.

Банки жестко мониторят подобные транзакции и, в конечном счете, потом страдают сами владельцы карт: налоговые органы составляют акт на такую операцию, доначисляя торговцу подоходный налог, ЕСВ, военный сбор и штраф.

Эксперты отмечают, что такая сумма может составлять от 20 до 41% от суммы транзакции.

Отметим, что, оформляя карту, клиент четко указывает цель ее открытия. А также какие транзакции он будет по ней проводить, примерные объемы платежей и т.д.

"Разумеется, если вам выдается зарплатная карта, а по ней вы пять раз в день проводите переводы на общую сумму больше 100 тыс. грн, то у банка возникают справедливые сомнения в их законности, и он осуществляет блокировку карты", – подчеркнул советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

Юристы, в свою очередь, также отмечают, что различные суммы и операции блокируются постоянно, и это сейчас является "нормальной практикой".

"Клиенты, которые с нами работают, сталкиваются с этим практически каждый день. Особенно часто это случается с операциями, которые связаны с внешнеэкономической деятельностью. Мы готовим документы и ответы банку, и операции разблокируются", – подметил управляющий партнер ЮФ "Наказ" Филипп Орлов.

Что считают подозрительным

Подозрительные операции, как отмечает глава Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максим Тютюнников, вычисляются при помощи системы автоматизации банка – "САБ".

Она является комплексной системой финансового мониторинга, которая проверяет операции на сумму, превышающую 400 тыс. грн.

"Все другие операции проверяются или путем искусственного выбора, или если "САБ" обнаружила рискованные либо подозрительные критерии. Таких, кстати, насчитывается в общей сложности более 73, и с ними можно ознакомиться в положении об осуществлении банками финансового мониторинга" , – говорит Тютюнников.

В этом случае банк может запросить документ, который должен подтвердить происхождение этих денег. Зачастую таких документов нет, но, как отмечает Филипп Орлов, при таком запросе клиент может заявить банку, что это все коммерческие операции и финучреждение может это не проверять.

"Однако, если налоговые органы обнаружат в будущем незаконную предпринимательскую деятельность, то окажется, что вы просто обманули банк" , – предупреждает юрист.

Замораживают деньги и "стучат" в налоговую

Банки не предоставляют информацию налоговым органам по движению средств на счетах, однако те имеют право получить по запросу информацию об открытии счета в финучреждении, а информацию о транзакциях можно получить только по решению суда.

Однако Максим Тютюнников отмечает, что в том случае, если клиент не предоставил документальное подтверждение такой операции (перевода), то все-таки, "поморозив" деньги некоторое время у себя, банки подают соответствующие документы для составления акта в налоговые службы.

Как считает Филипп Орлов, если такому предпринимателю насчитают "штрафной" процент от сумм, которые поступали на счет в течение, например, нескольких лет (а часто налоговые органы так и поступают), то такие санкции могут быть очень значительными.

"Важно понимать, что заниматься предпринимательской деятельностью и получать доход от нее, и при этом не регистрировать свое дело официально – незаконно, просто не делайте так, и тут нечего особо объяснять" , – отмечает юрист.

Перепишут ли цены на товары и услуги

Как отмечает глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, многие такие предприниматели уже хорошо понимают, что сильно рискуют, и дело может закончиться не только взысканием больших налогов и штрафов, но и уголовным наказанием.

"Поэтому им намного проще и безопаснее перейти на ФЛП и спать спокойно. И я знаю, что так стали делать уже многие" , – отмечает эксперт.

Василий Невмержицкий добавляет, если раньше такие "пойманные" нерадивые торговцы потом, оплатив все налоги и штрафы, уходили из родного банка и открывали новые карты в других финучреждениях, пока снова, не попадались на том же, – уже сейчас все-таки оформляются как "фопы" и продолжают работать честно.

Учитывая, что белый бизнес платит налогов больше, то это может сказаться в конечном итоге и на ценниках торговцев. Но, как считает Алексей Дорошенко, случится это только тогда, когда таких неоформленных бизнесменов "обелится" порядка 80%.

"Сегодня же цены на большинство товаров и услуг, как от оформленных, так и не от оформленных предпринимателей фактически равны. Многие демпингуют, лишь бы быстро продать, и это понятно. Так что и по этой причине резкого повышения цен не предвидится" , – добавляет он.

Честные пути для теневых транзакций

Если неоформленный предприниматель пожелает не становиться "фопом" либо еще кем-нибудь оформленным по закону, то, по словам Максима Тютюнникова, есть советы, которые позволят ему избежать "всевидящего ока" банков и налоговых органов:

Необходимо не допускать нетипичное использование личных расчетных счетов, которые не характерны для предыдущей истории получения или перевода денег. При открытии нового счета в банке, клиентом которого ранее человек не был, следует указывать размер ежемесячного дохода, который будет хотя бы примерно прогнозированным. Не стоит допускать ежедневного проведения операций на значительные суммы. Лучше такие платежи осуществлять в заранее выбранный день, например, каждую пятницу. Иметь возможность подтвердить документально наличие полученного дохода от такого вида деятельности, который будет эквивалентным или большим, чем суммы финансовых операций, по которым у банка возникли определенные сомнения.

Это все, разумеется, касается безналичных операций. Неоформленным бизнесменам все же безопаснее осуществлять покупку-продажу товаров и услуг в наличной форме.