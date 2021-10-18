Гороскоп на 18 октября: для всех знаков зодиака

Стрельцы в понедельник будут решать семейные дела, а Водолеи могут провести этот день в дороге. Львов ожидают важные изменения в жизни, а Девы будут бороться за место под солнцем. Весы получат деньги, а Овны начнут новый проект, сообщает Обозреватель.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 18 октября. Кто познакомится с приятными людьми, а у кого будет много дел, читайте в прогнозе.

Овен

Вы начинаете новый этап или новый проект, и этот шаг для вас несет радость, хотя и накладывает дополнительную ответственность. Впрочем, вы еще можете не осознавать всех нюансов, поэтому пока радуетесь новым возможностям.

Телец

Нужно будет сделать немало дел, встретиться с множеством людей, разговоры с которыми могут быть не слишком приятными, но вы вынуждены это делать, а еще - удерживать хорошее настроение, быть продуктивными и уравновешенными.

Близнецы

Много времени сегодня вы посвящаете планированию дальнейшей жизни. Вам нужно будет, хотя и очень приблизительно, но все же представить себе то, чего бы вы хотели, прописать шаги и способы достижения, но главное - определиться с целями.

Рак

Знакомство с приятными людьми может перерасти в близкие отношения, поэтому внимательно сегодня относитесь к любым контактам, присматривайтесь к людям, которые могут стать потенциальными партнерами.

Лев

Этот понедельник может стать отправной точкой в нескольких важных начинаниях. К примеру, вы начинаете новый проект, ремонт, работу на новом месте, или еще какой-то важный этап, который потянет за собой и другие изменения.

Дева

Борьба за место под солнцем продолжается. Вы пытаетесь проявить свои лучшие качества и доказать себе и вашему окружению, что имеете все права и компетенции, чтобы считать себя лучшими. Главное - не терять головы и не перегибать палку.

Весы

Получать деньги всегда приятно. И не важно, заработаны они или подарены, главное, что сегодня у вас будет возможность насладиться приятным звуком шелеста купюр - реальным или виртуальным, и тут же немного их потратить в свое удовольствие.

Скорпион

Возможно, вам захочется еще продолжить выходные, потому что вы просто банально не успели отдохнуть и вы всевозможными способами пытаетесь спрятаться от обязанностей и решения производственных вопросов, может даже возьмете отгул.

Стрелец

Семейные дела могут вам испортить весь рабочий день, вместо того, чтобы работать, вы будете решать семейные вопросы или проблемы ваших родных - близких или дальних, а может еще и вопрос друзей.

Козерог

Настроение у вас сегодня замечательное, вы подпадаете под влияние других людей, которые находятся на радостном подъеме, и вы словно заряжаетесь от них позитивом и начинаете видеть мир под совершенно другим углом зрения.

Водолей

Есть вероятность провести этот день в дороге, но вы будете не слишком активными, даже наоборот - вы находитесь в постоянном ожидании. За окном меняются пейзажи, а вы сидите и пытаетесь себя чем-то занять.

Рыбы

Понедельник обещает быть тяжелым физически. То ли после длинных выходных вы отвыкли работать, то ли много дел за эти дни накопилось, и вам нужно будет их все интенсивно разгребать и очень быстро решать.