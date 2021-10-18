Важные продукты подорожают в среднем на 40%

Энергетический кризис в Европе опосредованно ударит по кошельку каждого украинца. Как минимум – подорожают продукты, поскольку подскочила стоимость энергоносителей, сообщает UBR.

Более того, прибавит в цене та еда, которую граждане привыкли считать самой доступной. Главным образом подорожают продукты, для производства которых используют теплицы.

Мировые цены растут на все энергоносители – нефть, уголь и газ. При этом недавно подорожание голубого топлива побило рекорд. Цены 7 октября достигли $1,9 тыс. за тыс. "кубов". И хоть спустя пару дней газ стремительно подешевел до $1 тыс. за тыс. куб., такие ценовые "качели" на рынке все равно отразятся на покупательской способности украинцев.

Почему вырастут ценники в магазинах

Подорожанию продуктов будут способствовать два фактора:

первый – опосредованный и менее ощутимый для покупателей – заставит аграриев поднимать цены на продукты из-за удорожания удобрений и кормов, для выпуска которых тоже нужна энергетика;

второй – прямое повышение цен на энергоносители при производстве продуктов.

Яркий пример – хлеб. Для его производства необходимы как удобрения, так и газ. Голубое топливо используется на всем цикле: от просушивания и хранения зерна на элеваторах до собственно выпечки. Правда, отмечает директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, к концу года подорожают практически все позиции.

"Любая переработка предусматривает использование энергоносителей. На птицефабриках для поддержания тепла их тоже используют. Что же касается зависимости цен на носители и продукты, то она не столь прямая, как принято думать. Удорожание всегда будет сдерживать покупательная способность населения" , – подчеркнул эксперт.

Он также приводит следующий пример. Недавно Госстат опубликовал данные по инфляции за три квартала. Индекс инфляции составил 11%. Но параллельно за то же время он обнародовал индекс цен производителей (насколько выросли расходы предпринимателей на приобретение сырья, комплектующих и энергетики) – 41%.

"Это значит, что в ближайшее время товары, произведенные на 41% дороже, придут к нам на полки. Это не значит, что все подорожает на 41%. Что-то – больше, что-то – меньше. Но основания для роста цен на продукты уже заложены. Энергоносители – везде. Даже для развоза продуктов по магазинам нужно топливо" , – говорит он.

Кондитерские изделия подорожают вдвое

Цены на хлебобулочные изделия подскочат однозначно. И, вероятнее всего, такая тенденция продлится и в следующем году. Плюс ко всему существует риск, что в 2022-м возникнет дефицит зерновых по причине дороговизны и недостачи минеральных удобрений. Меньше соберут зерновых – за изделия придется платить больше.

По прогнозам Олега Пендзина, стоимость хлебобулочных изделий в Украине будет и в 2022-м повышаться на 1,5% ежемесячно. При том, что торты могут подорожать вообще вдвое. Хлебопеки будут часть расходов с социальных сортов хлеба (продукта массового потребления) перебрасывать на те самые пирожные и торты. Они так делают всегда, уверяет эксперт.

"Например, если за прошедший год цены на хлеб выросли на 18%, то на торты – на 80%. Но в таких изделиях сидят не только энергоносители, а и сахар, подорожавший на 90%, и подсолнечное масло, которое тоже подорожало на 90%. Плюс ко всему – выросшая зарплата" , – подчеркнул директор "Экономического дискуссионного клуба".

В Украине около 90% крупных и почти все малые хлебопекарные предприятия производят хлебобулочные изделия, используя в качестве топлива газ. В структуре энергопотребления таких предприятий 60% приходится на газ и только 40% – на электроэнергию.

В ближайшее время доля энергоресурсов в производстве изделий подрастет с 5-7% до 15-20%.

Тепличные овощи также взлетят в цене. Надежда – на импорт

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук обращает внимание, что уже давно все тепличные хозяйства перешли на отопление газом. И при сегодняшней стоимости этого вида топлива ряд предприятий просто может закрыться. В таком случае остается лишь одна надежда – на импорт.

"При такой цене газа бизнес вынужден будет продавать свои культуры по заоблачной стоимости для покупателя. Спрос упадет, предприятия остановятся. Вероятно, мы увидим скачок импорта. Речь идет в первую очередь о помидорах и огурцах. Уровень роста цен прогнозировать сложно, так как неясно, насколько импорт покроет дефицит" , – утверждает он.

А импортеры будут заинтересованы в том, чтобы получить в Украине сверхприбыль, устанавливая максимально допустимые для нашего рынка цены.

Словом, стоит ожидать подорожания тех продуктов, которые украинцам казались традиционно недорогими, но которые требуют теплого режима выращивания. Даже – укропа, грибов и петрушки.