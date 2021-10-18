В Украине вырос спрос на новые электрокары

В Украине с начала года первую регистрацию получили 6100 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 7% больше показателя прошлого года. При этом доля б/у авто из-за границы составила 88% против 92% годом ранее, сообщает Судебно-юридическая газета.

В сентябре 2021 года первичный рынок электрокаров был представлен 893 ед. транспорта. Из них 145 – новых машин (+60% по сравнению с сентябрем 2020 года) и 748 – подержанных (+18%).

По данным ассоциации, в прошлом месяце был установлен рекорд по количеству новых электромобилей, превысив самый большой до этого показатель августа 2021-го (144 новых BEV).

Пятерка самых популярных новых электрокаров на рынке состоит из:

Nissan Leaf – 28 новых регистраций в сентябре;

Hyundai Ioniq – 12 ед.;

Nissan Sylphy – 11 ед.;

JAC iEVS4 и Porsche Taycan – по 10 ед.;

BMW i3 и Mercedes-Benz EQC – по 9 регистраций.

Примечательно, что среди подержанных электрокаров первенство удерживает Leaf с показателем 174 авто в сентябре. На втором месте в рейтинге б/у BEV – Tesla Model 3 (95 регистраций). Третье место – Renaut Zoe (48 ед.), четвертое – Volkswagen е-Golf (39 ед.), пятое – Chevrolet Bolt (37 ед.).