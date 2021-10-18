Минус 200 миллионов: Реал не привезет в Киев "сбитых летчиков"

Мадридский Реал опубликовал заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Испанцы сыграют без своих дорогостоящих футболистов, сообщает Сегодня.

Поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" во вторник, 19 октября. Реал сегодня прибудет в столицу Украины.

Карло Анчелотти включил в заявку на матч 22 игроков. В список не попали Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и Дани Карвахаль. Зато вернулись в строй Марсело, Ферлан Менди и Давид Алаба.

Отметим отсутствие таких звезд как Эден Азар, Гарет Бэйл, которые в свое время обошлись клубу более чем в 200 миллионов евро, но эти футболисты уже давно напоминают лишь бледную тень самих себя.