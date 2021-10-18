У Зеленского оценили возможность досрочных выборов президента

В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет, сообщает РБК-Украина.

Дата очередных выборов президента – 31 марта 2024 года. То есть, после парламентских. Однако, в украинских политических реалиях намного выгоднее провести парламентские выборы после выборов главы государства, на волне успеха победителя.

"Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны" , – сказал собеседник в ОП.

Однако, Избирательный кодекс прямо запрещает главе государства, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы.

"Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали" , – сказал источник.

Автор: Ульяна Безпалько