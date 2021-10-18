Налог на недвижимость вырастет

Налог на недвижимость в Украине вырастет на 20% с наступлением 2022 года, сообщает ТСН.

В Кабинете министров сообщили, что это произойдет из-за повышения размера минимальной заработной платы. Именно к ней привязан налог.

В 2021 году налог на недвижимость рассчитывали, исходя из зарплаты в 4723 гривен. В 2022 году за основу будут брать зарплату в 6 тысяч гривен.

Максимальная ставка налога составляет полтора процента от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. Поэтому со следующего года владельцы квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров будут платить от 90 гривен за каждый лишний метр.