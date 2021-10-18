Невакцинированные имеют в 11 раз выше риск умереть от "Дельты"

Непривитые люди имеют в 11 раз выше риск умереть от более заразного и опасного Дельта-штамма коронавируса, сообщает Голос Америки.

Об этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC).

Также по статистике, в августе невакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом. Эти показатели справедливы для всех возрастных групп, хотя американцы старше 80 лет, имеют высокий риск умереть в случае заражения, отмечает ABC News.

При этом 90 000 смертей в США, вызванные коронавирусом с июня по сентябрь в условиях ослабления пандемических ограничений, можно было бы предотвратить своевременной вакцинацией, говорится в исследовании Kaiser Family Foundation. Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертей в этот период в США после сердечно-сосудистых болезней.

Только 66,5% американцев старше 12 лет, полностью привиты от COVID-19, свидетельствуют данные CDC. В США эпидемия унесла 724 тысячи жизней, в мире этот показатель достиг почти 4,9 миллиона, свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.