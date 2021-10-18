Названы самые популярные автомобили в TikTok

Ресурс Uswitch составил рейтинг наиболее просматриваемых в TikTok автомобильных марок и моделей, сообщает Судебно-юридическая газета.

Тройка по брендам выглядит так: BMW (17,6 млрд просмотров), Mercedes-Benz (9,1 млрд) и Lamborghini (8,3 млрд).

Также в десятку наиболее популярных брендов вошли Tesla, Audi, Ford, Honda, KTM, Ferrari, Jeep.

Самой популярной машиной в новой соцсети стал Ford Mustang. Первую модель с таким именем бренд выпустил в далеком 1962-м, а в 2021-м ролики с «Мустангами» всех поколений в ТикТоке посмотрело 3,9 млрд человек. Nissan GTR и Toyota Supra отстали ненадолго, набрав по 2,8 млрд просмотров.

Под ними в хит-параде зумерских авторадостей — Chevrolet Camaro, Range Rover, Honda Civic, Lamborghini Huracan, Subaru WRX, Lamborghini Aventador, Tesla Model 3.