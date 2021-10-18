В Польше прошла акция солидарности с белорусскими мигрантами

В центре Варшавы в воскресенье 17 октября прошла акция солидарности с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в Польшу через Беларусь﻿. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Деловая столица.

Акцию организовали около 30 феминистских групп. Шествие началось около 14:00 от кругового перекрестка Шарля де Голля.

На транспарантах можно было видеть лозунги "Остановите пытки на границе", "Принимать мигрантов, заворачивать расистов", "Ваше достоинство?" и т. д.

"Ваше достоинство?"

"Эта акция — площадка для тех, кто не согласен с пытками, депортациями и скандальными действиями польских властей в отношении людей, ищущих убежища в Польше и испытывают злость, отчаяние, беспомощность и унижения" , — написали организаторы в соцсетях.

"Эта акция — площадка для тех, кто не согласен с пытками ..."

На акции представители феминистских инициатив в своих речах критиковали введения чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах. Некоторые заявили, что Польша своими действиями "обрекает мигрантов на смерть" .