Саакашвили сложно ходить – врач

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе после посещения экс-президента Грузии в тюрьме рассказал о его состоянии. Об этом, ссылаясь на грузинские СМИ, сообщает Буквы.

Кипшидзе заявил, что моральное самочувствие Саакашвили замечательное. Однако, он еле ходит и испытывает сильную слабость.

При этом, Кастеридзе утверждает, что сейчас необходимости для госпитализации Саакашвили нет.