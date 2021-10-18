Саакашвили сложно ходить – врач
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе после посещения экс-президента Грузии в тюрьме рассказал о его состоянии. Об этом, ссылаясь на грузинские СМИ, сообщает Буквы.
Кипшидзе заявил, что моральное самочувствие Саакашвили замечательное. Однако, он еле ходит и испытывает сильную слабость.
При этом, Кастеридзе утверждает, что сейчас необходимости для госпитализации Саакашвили нет.
"Мой совет и рекомендация – консилиум должен собраться где-то во вторник. Врачи должны сказать, что делать дальше", – сказал врач заключенного.