Стена из комнатных растений: как эффектно оживить интерьер с помощью зелени

Озеленение квартир и домов становится все более популярным приемом в дизайне интерьера. Чаще всего можно увидеть горшки с комнатными растениями на подоконнике и в других местах дома. Реже встречаются подвесные корзины с цветами, а эффектные живые стены из растений и вовсе можно посчитать экзотикой, сообщает Профиль.

Чтобы сделать стену из цветов, нужно знать, каких они бывают видов. А также необходимо правильно подобрать растения.

Модульные фитостены

Они собираются из нескольких готовых элементов, которые можно купить в профильных магазинах. Такие стены представляют из себя каркас, на котором закреплены плоские емкости с субстратом, разбитые на посадочные ячейки. Модули оборудованы автоматической системой полива. Несмотря на то что это может оказаться довольно дорогим удовольствием, из модулей получаются красивые живые картины.

Модульные фитостены



Войлочные стены из растений

Этот вариант более доступный. На непроницаемую основу, например, из дерева или пластика, обитого пленкой, фиксируются кармашки из такой ткани, как войлок. Она хорошо держит субстрат, пропускает воду и не подвержена гниению. Внизу стены устанавливается емкость для сбора лишней воды. Полив здесь также можно сделать автоматическим.

В качестве одного из вариантов – войлочные кармашки нашиваются на ткань, и она натягивается на любую опору. Такая стена может быть двусторонней и использоваться как полноценные ширмы или перегородки. Главное, чтобы основа была прочная.

Вертикальное озеленение с войлоком



Контейнерные живые стены

Это любые полки и стеллажи, на которых размешаются горшки с растениями. Можно также использовать самодельные короба, разбитые на квадратные ячейки, куда высаживаются цветы. Для этого варианта необходимы растения с большой массой листьев, чтобы скрыть горшки и деревянную основу.

Контейнерные живые стены



Какие растения подойдут для живой стены:

Ампельные. Оптимальная разновидность растений для контейнерной и войлочной стены. Можно использовать такие растения, как хойя, спатифиллум, плющевидный филодендрон, хлорофитум, сциндапсус;

Суккуленты и почвопокровники. Они хорошо подходят для сухих помещений и фитокартин. Красиво будут смотреться молодило, седум, очиток, яснотка, тимьян, мох;

Декоративный виноград. Подойдет для контейнеров и фитостен.

Некоторые используют даже специальные сорта клубники. При правильном уходе она дает не только много зелени, но и плоды. Независимо от разновидности растения нуждаются в дополнительной системе освещения.