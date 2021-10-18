Пресс-секретарь Зеленского назвал Медведева "заведующим политическим кладбищем"

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев является "заведующим политическим кладбищем", а его статья с выпадами в сторону Украины является лишь попыткой напомнить о себе, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в интервью телеканалу "Дом".

"Главный вопрос, который я сам себе задаю: не как мы можем отреагировать, а надо ли реагировать вообще? Поскольку, кто такой Медведев сейчас? В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. сейчас он — заведующий "политическим кладбищем", Советом безопасности Российской Федерации, который абсолютно ни на что не влияет" , — сказал пресс-секретарь.

Поэтому, продолжил он, статья Медведева об Украине может быть попыткой "как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть, этот Дмитрий Медведев".

"Иначе, как кроме таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются" , — добавил Никифоров.

Он отметил, что если текст статьи санкционировала российская власть, "тогда это печальная и плачевная ситуация по уровню политической дискуссии в России".

"Если это не санкционировано высшим руководством России, тогда это просто хамство, это какой-то бред" , — заявил пресс-секретарь президента.

Он также положительно оценил отсутствие публичной реакции украинских лидеров на статью, "потому что это означало бы какую-то субъективизацию Медведева".

"Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально на нее никто не отреагировал. И это хорошо, мне кажется, это правильно" , — считает Сергей Никифоров.

11 ноября российское издание "Коммерсант" опубликовало статью Дмитрия Медведева "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством". В целом она была посвящена тому, что Россия не будет вести переговоры с нынешним руководством Украины и ждать нового президента.

При этом Медведев опустился до прямых оскорблений, сравнивая Владимира Зеленского с "евреем на службе в СС", называя Украину "вассалом", ее законы "ублюдочными", а "Крымскую платформу", предназначенную для деоккупации захваченного Россией полуострова — "дебильной".