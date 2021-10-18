Кейт Миддлтон и принц Уильям выступили на церемонии

Герцоги Кембриджские посетили церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards. Королевская чета выступила с речью. Кейт Миддлтон для появления на публике надела особое лавандовое платье, сообщает 24 Канал.

В воскресенье, 17 октября, в лондонском дворце Alexandra Palace состоялась церемония вручения премии Earthshot Prize Awards. Она прошла впервые, а ее почетными гостями стали герцоги Кембриджские.

Кейт Миддлтон и принц Уильям помогли основать такую ​​премию при помощи Королевского фонда. Все потому, что ее тематика – охрана окружающей среды, чему часто уделяют внимание супруги. На сцене герцогиня выступила с речью.

Для очередного публичного появления герцогиня Кембриджская выбрала лавандовое платье длины макси от любимого бренда Alexander McQueen. Широкий блестящий пояс подчеркнул тонкую талию. Такой наряд жена принца Уильяма уже надевала 10 лет назад на одно из мероприятий в Лос-Анджелесе. Выбор был сделан преднамеренно: организаторы просили гостей не покупать новую одежду, а поддержать разумное потребление.