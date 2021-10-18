Volvo отказывается от использования кожи во всех электромобилях

Шведская компания Volvo Cars сообщила, что отказывается от использования кожи в отделке всех полностью электрических автомобилей, начиная с модели C40 Recharge. Производитель объясняет это решение тем, что он придерживается «этических принципов защиты животных», сообщает Судебно-юридическая газета.

Стоит напомнить, что к 2030 году компания планирует предлагать только полностью электрические автомобили, то есть она полностью откажется от использования кожи в отделке машин.

Чтобы отказаться от использования кожи, Volvo Cars «активно работает» над поиском источников высококачественных и экологически безопасных материалов, которые в настоящее время используются в автомобильной промышленности.

Компания стремится к тому, чтобы к 2025 году 25% материалов в новых автомобилях Volvo состояло из вторсырья и материалов на биологической основе.

Стремление компании к отказу от кожи в интерьерах также вызвано опасениями по поводу негативного воздействия животноводства на окружающую среду, включая вырубку лесов. По имеющимся оценкам, на животноводство приходится около 14% глобальных выбросов парниковых газов в результате деятельности человека, при этом большая часть приходится на разведение крупного рогатого скота.

Вместо кожаной отделки салона Volvo Cars предложит своим клиентам такие альтернативы, как высококачественные экологически чистые материалы из биологических и переработанных источников.