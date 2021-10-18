Джошуа начал подготовку к бою-реваншу с Усиком

Джошуа начал подготовку к бою-реваншу с Усиком

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, признался, что его клиент уже возобновил тренировки и начал подготовку к реваншу после поражения от Александра Усика, сообщает УНИАН.

"Сегодня видел Энтони. Он уже тренируется, уже начал готовиться к реваншу. Сейчас все это в достаточно спокойном режиме. Джошуа уже настраивает себя на реванш. Я хочу увидеть агрессию в его настроении. После боя по лицу Усика было видно, что Джошуа вряд ли нанес серьезный урон. А он способен наносить урон сопернику", - сказал Хирн.

Напомним, что промоутер Василия Ломаченко Боб Арум раскритиковал Джошуа за решение выйти на реванш. А вот Эдди Хирн предлагал провести "Финал четырех" в хевивейте.

Усик - Джошуа: что известно о реванше

  • Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.
  • Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле следующего года.
  • Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.
  • Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.
  • Стало известно, как распределят гонорары в поединке-реванше.

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