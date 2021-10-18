Джошуа начал подготовку к бою-реваншу с Усиком

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, признался, что его клиент уже возобновил тренировки и начал подготовку к реваншу после поражения от Александра Усика, сообщает УНИАН.

"Сегодня видел Энтони. Он уже тренируется, уже начал готовиться к реваншу. Сейчас все это в достаточно спокойном режиме. Джошуа уже настраивает себя на реванш. Я хочу увидеть агрессию в его настроении. После боя по лицу Усика было видно, что Джошуа вряд ли нанес серьезный урон. А он способен наносить урон сопернику" , - сказал Хирн.

Напомним, что промоутер Василия Ломаченко Боб Арум раскритиковал Джошуа за решение выйти на реванш. А вот Эдди Хирн предлагал провести "Финал четырех" в хевивейте.

Усик - Джошуа: что известно о реванше